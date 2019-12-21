В правительстве назвали условие снижения нештрафуемого предела скорости

Чтобы внести изменения в законодательство, их должно поддержать руководство страны. Дмитрий Медведев ранее заявлял, что сомневается в необходимости такого решения

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Представитель вице-премьера Максима Акимова заявил агентству ТАСС, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения не принимала и не может принять решение о снижении нештрафуемого порога скорости. По его словам, внесение изменений в нормативно-правовые акты возможно лишь после тщательной проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны.

При этом он сообщил, что тема пересмотра нештрафуемого порога превышения скорости действительно рассматривалась в процессе подготовки предложений по вопросу обеспечения безопасности на дорогах.

Накануне Акимов рассказал, что современные средства видеофиксации позволяют наказывать водителей за превышение скорости на 10 км/ч. По его мнению, соответствующие поправки могут быть внесены в законодательство в следующем году, однако для этого необходима поддержка руководства страны и законодателей.

В свою очередь пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов усомнился в том, что нештрафуемый предел скорости может быть снижен в ближайшей перспективе. По его словам, глава правительства сомневается в целесообразности такого решения. Как Медведев объяснял раньше, «10 км/ч очень часто на машине не ловятся, в том числе и самим водителем». При этом он отметил, что на дорогах остается немало автомобилей, в которых стрелка спидометра в силу технических особенностей не позволяет определить подобное нарушение.

Среди других инициатив правительственной комиссии по безопасности дорожного движения называлось и возможное увеличение штрафа за превышение скорости. Как объяснил Акимов, нынешний штраф в размере 500 руб. за превышение от 20 до 40 км/ч (250 рублей в случае оплаты в течение месяца) водители воспринимают как «плату за скоростной проезд». По его мнению, такую практику надо предотвратить.