Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Роднина оценила данные о вмешательстве Родченкова в антидопинговую базу Спорт, 16:25 В правительстве назвали условие снижения нештрафуемого предела скорости Общество, 16:17 Посол Украины назвал половину дипломатов России в ООН агентами ФСБ Политика, 16:12 Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране Общество, 16:00 7 вещей, на которых можно сэкономить в Европе. Карточки РБК и ЮниКредит Банк, Visa, 15:55 «Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину Экономика, 15:40 Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея Экономика, 15:35  МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2» Политика, 15:27 Карло Анчелотти вернулся в чемпионат Англии по футболу Спорт, 15:25 Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной Экономика, 15:16 В Волгоградской области автобус с 56 пассажирами улетел в кювет Общество, 15:06 Почему люксовый аутлет сократил число клиентов, и что из этого вышло РБК и Открытие, 14:57 В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына Общество, 14:47 Российская фристайлистка впервые в истории победила в хафпайпе на КМ Спорт, 14:38
Общество ,  
0 
В правительстве назвали условие снижения нештрафуемого предела скорости
Чтобы внести изменения в законодательство, их должно поддержать руководство страны. Дмитрий Медведев ранее заявлял, что сомневается в необходимости такого решения
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представитель вице-премьера Максима Акимова заявил агентству ТАСС, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения не принимала и не может принять решение о снижении нештрафуемого порога скорости. По его словам, внесение изменений в нормативно-правовые акты возможно лишь после тщательной проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны.

При этом он сообщил, что тема пересмотра нештрафуемого порога превышения скорости действительно рассматривалась в процессе подготовки предложений по вопросу обеспечения безопасности на дорогах.

Накануне Акимов рассказал, что современные средства видеофиксации позволяют наказывать водителей за превышение скорости на 10 км/ч. По его мнению, соответствующие поправки могут быть внесены в законодательство в следующем году, однако для этого необходима поддержка руководства страны и законодателей.

Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости
Общество

В свою очередь пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов усомнился в том, что нештрафуемый предел скорости может быть снижен в ближайшей перспективе. По его словам, глава правительства сомневается в целесообразности такого решения. Как Медведев объяснял раньше, «10 км/ч очень часто на машине не ловятся, в том числе и самим водителем». При этом он отметил, что на дорогах остается немало автомобилей, в которых стрелка спидометра в силу технических особенностей не позволяет определить подобное нарушение.

Среди других инициатив правительственной комиссии по безопасности дорожного движения называлось и возможное увеличение штрафа за превышение скорости. Как объяснил Акимов, нынешний штраф в размере 500 руб. за превышение от 20 до 40 км/ч (250 рублей в случае оплаты в течение месяца) водители воспринимают как «плату за скоростной проезд». По его мнению, такую практику надо предотвратить.

Автор: Артем Филипенок
Теги: максимальная скорость движения, Максим Акимов
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Акимов анонсировал снижение нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч
Общество
Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter