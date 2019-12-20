Акимов анонсировал снижение нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч

Глава правительства Дмитрий Медведев в начале декабря, ссылаясь на собственный водительский опыт, высказал сомнение в необходимости такой меры

Порог не подлежащего штрафу превышения скорости на российских дорогах будет снижен с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч, заявил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — заявил Акимов (цитата по «РИА Новости»).

В начале декабря глава правительства России Дмитрий Медведев говорил, что решения о возвращении штрафов за превышение разрешенной скорости более чем на 10 км/ч (существовали до 2013 года) пока не принято. Более того, премьер-министр даже высказал сомнение в необходимости такой меры, сославшись на свой водительский опыт. «По моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине не ловятся, в том числе и самим водителем», — сказал Медведев, пообещав поручить еще раз проработать данный вопрос.

Однако 20 декабря вице-премьер Акимов пояснил, что ни в одной стране мира, «которая относит себя к цивилизованным», не считается допустимым превышать лимит скорости на 20 км/ч. Поэтому, отметил Акимов, и в России нужно «уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим».