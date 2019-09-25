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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч
Замглавы ГИБДД сообщил, что эта норма может быть прописана в новом КоАП, который готовит правительство и, вероятно, будет обсуждаться в Госдуме в следующем году
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом в эфире «Авторадио» заявил генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

«МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 км/ч», — сказал он.

По его словам, эта норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который готовится правительством и, вероятнее всего, будет внесен на обсуждение в Госдуму в начале следующего года. При этом он отметил, что пока трудно судить, на сколько эта норма будет реализована в будущем.

Как отметил Кузин, в первую очередь снижение ненаказуемого порога необходимо ввиду того, что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скорости участниками дорожного движения.

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Отвечая на вопрос, будет ли этот порог снижен только в рамках городского цикла или на всех дорогах, включая автомагистрали, Кузин сказал, что пока этот вопрос рассматривается во всей плоскости правил дорожного движения без исключений.

МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10–20 км/ч в конце прошлого года. В марте представитель вице-премьера Максима Акимова, возглавляющего правкомиссию по безопасности дорожного движения, сообщил, что она оценит обоснованность этих предложений.

В интервью РБК Акимов назвал пересмотр действующих скоростных режимов дискуссионным вопросом. По его словам, в городских условиях порог превышения в 20 км/ч несет угрозу гибели и пешеходов, и пассажиров. «На магистральной трассе на 80 км/ч есть пространство увернуться», — отмечал в феврале вице-премьер.

В свою очередь глава ГИБДД России Михаил Черников говорил, что вводить эту меру нужно, «когда все дороги будут проинспектированы». «Я думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019–2020 годы», — заявлял он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: превышение скорости, ГИБДД
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