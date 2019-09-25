МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

Замглавы ГИБДД сообщил, что эта норма может быть прописана в новом КоАП, который готовит правительство и, вероятно, будет обсуждаться в Госдуме в следующем году

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом в эфире «Авторадио» заявил генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

«МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 км/ч», — сказал он.

По его словам, эта норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который готовится правительством и, вероятнее всего, будет внесен на обсуждение в Госдуму в начале следующего года. При этом он отметил, что пока трудно судить, на сколько эта норма будет реализована в будущем.

Как отметил Кузин, в первую очередь снижение ненаказуемого порога необходимо ввиду того, что большинство ДТП происходят именно из-за превышения скорости участниками дорожного движения.