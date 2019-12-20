Медведев усомнился в необходимости снижения нештрафуемого порога скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Об этом сообщает ТАСС.

«Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем он неоднократно говорил», — сказал Осипов.

По его словам, в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога вряд ли будет принято.

20 декабря вице-премьер Максим Акимов заявил, что порог не подлежащего штрафу превышения скорости будет снижен до 10 км/ч. Такие изменения в законодательство могут быть внесены в течение следующего года, если руководство страны и законодатели поддержат проект.