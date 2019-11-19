Эксперты усомнились в достижении цели России по снижению смертности в ДТП

Чем ниже уровень дорожно-транспортной смертности, тем больше времени требуется для его дальнейшего снижения, поскольку прежние меры по безопасности дорожного движения в новых условиях уже не приводят к столь интенсивному снижению, отмечают Пьянкова и Фаттахов. «Для его обеспечения требуются новые меры и инструменты, предполагающие более сложные и инфраструктурные, градостроительные решения и, что самое главное, изменение поведения людей», — говорится в статье экспертов ВШЭ.

Что показывает официальная статистика

Смертность на российских дорогах за период с 2014 по 2017 год существенно снизилась (с 18,8 до 13 погибших на 100 тыс. человек). Но такие темпы сокращения числа погибших на дорогах не уникальное явление, в некоторых странах оно происходило быстрее: в Японии за два года, а в Нидерландах за три года, указывают эксперты ВШЭ. Добиться сокращения смертности от ДТП в России помогло ужесточение законодательства для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отмечают они.



Несмотря на значительное сокращение показателя (в 2018 году снижение смертности продолжилось), отрыв России от стран ЕС остается существенным, отмечают авторы статьи. По данным за 2017 год риск гибели в ДТП в Швеции ниже, чем в России, в 5 раз, в Германии — в 3,4 раза, в Великобритании — в 4,6 раза.

Многократное отставание России обусловлено низкой дисциплиной водителей, сказывается низкое качество дорог, а также недостатки организации движения, говорится в правительственной «Стратегии безопасности дорожного движения».

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки образования водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей, объяснял ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. В ответ на это глава Госавтоинспекции Михаил Черников, в свою очередь, отметил, что Россию «очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь и протяженность автодорог». По его словам, такие проблемы, как разговоры по телефону во время вождения и отвлечение на соцсети, существуют во всех европейских странах.

Как власти намерены добиться снижения смертности на дорогах Согласно паспорту нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», правительство планирует: к концу 2020 года подготовить поправки в законодательство, усиливающие ответственность за наиболее опасные правонарушения в области дорожного движения; закупать ежегодно не менее 1,25 тыс. технических средств для контроля за безопасностью транспортных средств (всего 7,5 тыс. единиц к 2024 году); каждый год приобретать не менее 1,6 млн «экспресс-тестов» для проверки водителей на состояние опьянения (всего 9,4 млн к 2024 году); поставлять ежегодно 2085 приборов контроля за безопасностью автодорог в профильные подразделения; внедрить на 65 участках автодорог интеллектуальные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения; проводить тренинги в родильных домах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Общий бюджет нацпроекта до 2024 года составляет 4,8 трлн руб., из них на федеральный проект «Безопасность дорожного движения» планируется выделить 55,9 млрд руб.

Что эксперты рекомендуют сделать для снижения смертности

Для того чтобы добиться снижения смертности в результате ДТП к 2024 году до четырех погибших на 100 тыс. населения, политика правительства должна быть более продуманной и сконцентрированной на проблемных областях, пояснил РБК один из авторов статьи — Тимур Фаттахов. «Та политика, которая сейчас описана (в нацпроекте. — РБК), достаточно размытая, болевые точки не расставлены», — отметил он. По его мнению, достижение целевых показателей нужно рассматривать с учетом регионального неравенства и различий между городами и сельской местностью, отметил он.

Дело в том, что в России уже есть регионы, где целевой уровень дорожно-транспортной смертности практически достигнут. Это Москва и Санкт-Петербург, где в 2018 году число погибших от ДТП граждан составило 3,7 и 4,3 на 100 тыс. населения соответственно. Но есть и такие регионы, где снижение показателя смертности от ДТП до запланированного значения, учитывая его существующий уровень в этих регионах (более 20 погибших в ДТП на 100 тыс. человек), является трудновыполнимой задачей. Например, в Республике Калмыкия в 2018 году был зафиксирован один из самых высоких показателей смертности в стране — 30,1 погибшего на 100 тыс. населения, в Тыве — 28,6, в Ленинградской области — 24,1, в Забайкальском крае — 22,8.

Чем крупнее города, тем ниже уровень смертности, указывают авторы статьи. Это верно как для большинства европейских стран, так и для России. В городах с численностью населения свыше 1 млн человек число погибших от ДТП в 2017 году составило 4,4 погибшего на 100 тыс. населения. В городах с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. — уже 7,1, а в сельских поселениях — 6,8.

По словам Фаттахова, нужно концентрироваться на снижении смертности среди водителей и пассажиров в возрасте от 15 до 44 лет и пешеходов старше 60 лет. Именно эти категории участников дорожного движения являются основными группами риска. «Если среди пешеходов снижение смертности кажется устойчивым трендом без видимых признаков стабилизации, то для водителей и пассажиров говорить об устойчивости снижения смертности можно пока с осторожностью», — отмечают демографы.