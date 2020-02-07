ЦБ назвал коронавирус новым фактором неопределенности

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Распространение появившегося в Китае коронавируса типа 2019-nCoV будет оказывать влияние на инфляционные риски в России, полагает ЦБ.

«Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», — говорится в сообщении Банка России, который 7 февраля объявил о снижении ключевой ставки на 0,25% п.п. — до 6% годовых.

При этом в ЦБ отметили, что в краткосрочной перспективе дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, что объясняется состоянием внутреннего и внешнего спроса.

Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что влияние коронавируса на экономику России регулятор сейчас оценивает как «незначительное».