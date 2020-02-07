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ЦБ назвал коронавирус новым фактором неопределенности

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Распространение появившегося в Китае коронавируса типа 2019-nCoV будет оказывать влияние на инфляционные риски в России, полагает ЦБ.

«Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», — говорится в сообщении Банка России, который 7 февраля объявил о снижении ключевой ставки на 0,25% п.п. — до 6% годовых.

Карантинная зона в Екатеринбурге для прибывших из КНР. Фоторепортаж
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При этом в ЦБ отметили, что в краткосрочной перспективе дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, что объясняется состоянием внутреннего и внешнего спроса.

Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что влияние коронавируса на экономику России регулятор сейчас оценивает как «незначительное».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что в первом квартале 2020 года почти неизбежно сократится выручка России от экспорта нефти.

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»
Экономика

По мнению различных экспертов, ухудшение ситуации в Китае негативно скажется на различных отраслях мировой экономики — от падения спроса на дорогой алкоголь до возникновения дефицита гаджетов и роста цен на них.

Однако наиболее серьезной угрозой является возможность перерастания эпидемии в пандемию по аналогии с пандемией испанки (гриппа) в 1918 году. Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что перерастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV в пандемию может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.

Теги: коронавирус, ЦБ
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