Эксперты оценили шансы Трампа на выборах после провалившегося импичмента

Дональд Трамп (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Ожидания демократов, которые рассчитывали, что импичмент и звучавшие обвинения зададут тон всей избирательной кампании, превратят ее в разбор персонального дела президента США Дональда Трампа, не оправдались. Такое мнение в разговоре с РБК выразил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

«Трампу удалось консолидировать очень жестко и твердо Республиканскую партию, он не устает хвастаться тем, что до 85% его поддерживают — результат действительно впечатляющий. Кроме того, в США есть особенность политической культуры, которая состоит в том, что вне зависимости от политических взглядов уважают победителей и не очень жалуют проигравших», — пояснил он.

По его словам, демократы не рассчитывали, что им удастся отправить Трампа в отставку, но ожидали гораздо большего масштаба разоблачений, а также рассчитывали на раскол в рядах Республиканской партии. «Получается, что эта затея не удалась. Так же, как ничего не получилось с расследованием [спецпрокурора США Роберта] Мюллера (расследовал вмешательство России в выборы США. — РБК), как и не сработала эта украинская тема», — сказал Лукьянов.

«Движущий момент сейчас у Трампа, и теперь он будет это использовать. А демократы, напротив, в некой растерянности. В их среде звучат вопросы, а правильно ли они все рассчитали и надо было ли это делать?» — добавил эксперт.

Однако решающим фактором в предвыборной гонке Лукьянов называет экономику. «Если экономика США в этом состоянии сохранится до осени, шансы Трампа весьма неплохие, особенно на фоне того разброда, который царит внутри демпартии», — заключил он.