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Политика ,  
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Эксперты оценили шансы Трампа на выборах после провалившегося импичмента

Дональд Трамп (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Ожидания демократов, которые рассчитывали, что импичмент и звучавшие обвинения зададут тон всей избирательной кампании, превратят ее в разбор персонального дела президента США Дональда Трампа, не оправдались. Такое мнение в разговоре с РБК выразил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

«Трампу удалось консолидировать очень жестко и твердо Республиканскую партию, он не устает хвастаться тем, что до 85% его поддерживают — результат действительно впечатляющий. Кроме того, в США есть особенность политической культуры, которая состоит в том, что вне зависимости от политических взглядов уважают победителей и не очень жалуют проигравших», — пояснил он.

По его словам, демократы не рассчитывали, что им удастся отправить Трампа в отставку, но ожидали гораздо большего масштаба разоблачений, а также рассчитывали на раскол в рядах Республиканской партии. «Получается, что эта затея не удалась. Так же, как ничего не получилось с расследованием [спецпрокурора США Роберта] Мюллера (расследовал вмешательство России в выборы США. — РБК), как и не сработала эта украинская тема», — сказал Лукьянов.

«Движущий момент сейчас у Трампа, и теперь он будет это использовать. А демократы, напротив, в некой растерянности. В их среде звучат вопросы, а правильно ли они все рассчитали и надо было ли это делать?» — добавил эксперт.
Однако решающим фактором в предвыборной гонке Лукьянов называет экономику. «Если экономика США в этом состоянии сохранится до осени, шансы Трампа весьма неплохие, особенно на фоне того разброда, который царит внутри демпартии», — заключил он.

Трамп после голосования об импичменте заявил о победе США над обманом
Политика

С тем, что результат голосования в сенате по импичменту пойдет на пользу действующему президенту США, также согласился в разговоре с РБК директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

По словам Рогулева, последний год Трамп провел в своеобразной «осаде»: ему постоянно приходилось оправдываться в ходе расследования Мюллера и объясняться по обвинениям, связанным с процедурой импичмента. «Сейчас эта осада сброшена, и в этой борьбе его руки развязаны. После этого Трамп может перейти к наступательной тактике, проводить кампанию с позиции силы», — считает он.

Рогулев также отметил, что старт избирательной кампании оказался неудачным для демократов. «С одной стороны, они не смогли организовать правильно подсчет голосов, с другой — Джо Байден, которого они считали основным кандидатом, провалился, откатившись на четвертое место и уступив нескольким даже менее известным кандидатам», — добавил директор фонда.

По словам Рогулева, в следующем штате — Нью-Гэмпшире — Байдена снова ждет неудача, так как там более популярны Берни Сандерс и Елизабет Уоррен. «Остается только Невада и Южная Каролина. Если Байден проиграет подряд в трех штатах, это станет провалом, и демократы останутся у разбитого корыта, — пояснил он. — Партия раздроблена, кандидата, который мог бы всех объединить, нет. Это все играет на руку Трампу. Пока что удача явно на его стороне».

Трамп пообещал обратиться к нации после завершения процедуры импичмента
Политика

В среду, 5 февраля, в сенате конгресса США прошли слушания по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. Верхняя палата парламента, большинство которой составляют сенаторы от Республиканской партии, вынесла оправдательное решение в адрес главы государства. Таким образом, импичмент Трампа, инициированный демократами в палате представителей, не состоялся.

Обвинения в адрес действующего президента были связаны с обнародованным осенью прошлого года разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором глава США попросил Киев возобновить расследование по делу сына политического конкурента Джо Байдена.

Накануне в штате Айова прошли собрания избирателей (кокусы) как у Республиканской, так и у Демократической партии. В ходе голосования республиканцев Дональд Трамп получил 97% голосов. На аналогичном голосовании демократической партии победил экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, набрав около 26%, бывший вице-премьер Джо Байден занял лишь четвертое место с 16%.

Теги: США, демократы и республиканцы, Дональд Трамп, новости РБК
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