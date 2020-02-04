Трамп получил большинство на кокусах республиканцев в Айове

Дональд Трамп (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп победил во время голосования на прошедших в Айове собраниях избирателей (кокусах) республиканцев, говорится в сообщении партии штата в Twitter.

«Республиканская партия в Айове объявляет, что президент США Дональд Трамп, [получив] подавляющее большинство голосов, победил», — сообщила партия, отметив, что явка в этот раз стала рекордной.

Как уточняет газета USA Today, по результатам подсчета 92,58% голосов действующему президенту удалось набрать 97,2% голосов, в то время как экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, занявший второе место, получил лишь 1,3%. Сам Трамп назвал свой результат «большой победой» и поблагодарил за него.

На своих кокусах (партийных собраниях) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США. Победа на кокусе не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии (это будет определяться в ходе партийных праймериз, где голосовать за выдвижение того или иного кандидата будут партийные делегаты), считается важным этапом предвыборной гонки, говорящем о популярности и партийной поддержке того или иного кандидата.

Кандидата от Республиканской партии 2472 делегата предложат в августе 2020 года на партийном съезде в Шарлотсвилле, штат Северная Калифорния — для выдвижения ему понадобятся голоса 1237 из них.