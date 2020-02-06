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Трамп пообещал обратиться к нации после завершения процедуры импичмента

Дональд Трамп (Фото: D. Myles Cullen / White House / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп пообещал обратиться к нации по итогам расследования по импичменту. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Завтра [6 февраля] в 12:00 [20:00 мск] я выступлю с публичным заявлением из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!» — заявил Трамп.

Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
Политика

Ранее сенат оправдал Трампа по делу об импичменте, проголосовав против обвинений, выдвинутых в отношении президента палатой представителей. Его обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплату военной помощи Украине с целью оказать давление на власти страны, чтобы те начали расследование против вероятного соперника Трампа на выборах президента 2020 года — бывшего вице-президента Джо Байдена. Помимо этого, американского лидера обвиняли в препятствовании расследованию конгресса.

Теги: Дональд Трамп, импичмент
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