Демпартия США начала сезон праймериз со сбоя

Опросы, проведенные в Айове до голосования, выявили четырех претендентов на победу. Это экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Питер Буттиджич, бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. С 2000 года кандидат, победивший на кокусах в Айове, в итоге становился кандидатом в президенты от партии.

Заминка c подсчетом спровоцировала активные спекуляции о победителе кокуса. Сначала о своей победе заявил Буттиджич, позже Сандерс, основываясь на подсчетах своего штаба, объявил победителем себя. У некоторых кандидатов ситуация вызвала резкую реакцию. Представитель Байдена Дана Ремус, в частности, потребовала от организаторов кокусов предоставить подробную информацию о причинах возникших проблем.

Как американские партии отбирают кандидатов Демократическая и Республиканская партии выбирают кандидатов на голосованиях, как правило, среди членов партии, которые могут принимать один из двух форматов — праймериз или кокус. Организаторами праймериз выступают государственные органы, и избиратели голосуют бюллетенями. Праймериз бывают двух видов — закрытые (только для членов партии) или открытые (для всех избирателей). Первые праймериз по выборам кандидата в президенты пройдут в штате Нью-Гемпшир 11 февраля. Кокусы организуют сами партии, они проходят в менее формальной атмосфере. Их участники проводят собрания, на которых обсуждают партийных кандидатов, а потом голосуют. Голоса избирателей на кокусах и праймериз не идут в копилку кандидатов напрямую, а лишь гарантируют им поддержку партийных делегатов. Эти делегаты голосуют за самых популярных кандидатов на съездах партий, которые обычно проходят летом. В этом году съезд Республиканской партии, на котором, как ожидается, будет поддержано повторное выдвижение Трампа, пройдет в апреле. Съезд Демпартии состоится в июле.

Ошибка в пользу президента

Президент Дональд Трамп назвал кокус демократов провалом. «Ничего не работает, как [не работало ничего] во время их руководства страной», — съязвил он в Twitter. Сам Трамп по итогам республиканских кокусов в Айове одержал уверенную победу. Хотя они являлись скорее символическими — по традиции видные республиканские политики не выставляли кандидатуры против действующего президента, так что его оппонентов было всего двое, Билл Велд и Джо Уолш, которые набрали чуть более 1% голосов.

«Главным победителем [в понедельник] стал Дональд Трамп, который наблюдал за погрязшими в проблемах демократами», — отметил политический обозреватель PBS Дэвид Йеспен. Он напомнил, что осечки с подсчетом голосов в Айове случались и ранее, а поэтому она может лишиться статуса первого штата, где проводятся предварительные выборы.

Проблемы с подсчетом голосов у демократов возникли в 2016 году, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Тогда штаб Берни Сандерса подверг сомнению тщательность подсчетов голосов — Хиллари Клинтон опередила его всего на три голоса. «В этот раз голосование решили сделать более прозрачным, но произошел сбой. В итоге график выборов кандидатов могут изменить, чтобы Айова не проводила кокусы первой», — допускает Рогулев.

Следующее голосование Демпартии пройдет 11 февраля в штате Нью-Гемпшир в формате праймериз. Ожидается, что во вторник ведущие кандидаты от демократов начнут агитацию в штате. Согласно опросу, проведенному совместно Университетом Саффолк и телеканалом WBZ, Сандерс пользуется наибольшей поддержкой в штате среди участников демократических праймериз. За него готовы проголосовать 24% респондентов, за Байдена — 18%, за Уоррен — 13%.

«Берни Сандерс вызывает искренний энтузиазм среди сторонников демократов, особенно у молодежи и у тех, кто хочет более серьезных перемен — как в стране, так и в партии», — утверждает Рогулев. Партийный истеблишмент и противники резких перемен в основном консолидировались вокруг Джо Байдена, который пользуется репутацией опытного политика и столпа администрации Барака Обамы. Однако этот имидж может сыграть и против Байдена, поскольку он поддерживал противоречивые решения, в том числе войну в Ираке, допускает Рогулев.