Трамп после голосования об импичменте заявил о победе США над обманом

Дональд Трамп не стал по горячим следам праздновать свой успех, но зато разместил в Twitter шутливый ролик о своем вечном президентстве

Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на решение Сената оправдать его и не отправлять в отставку. «Завтра в 12 часов (20:00 мск) я выступлю с официальным заявлением, в которой расскажу, что думаю о победе нашей страны над надуманным импичментом», — сообщил он в своем Twitter.

Также Трамп разместил ролик, в котором в шутку предлагается вечно голосовать за него на президентских выборах.

В ночь на 6 февраля Сенат проголосовал против обоих пунктов обвинения, выдвинутых против президента членами Демократической партии. В обоих случаях сторонники импичмента оказались в меньшинстве. Среди республиканцев лишь Митт Ромни решил выступить за отрешение президента от должности «за превышение полномочий», но и он вернулся на сторону однопартийцев, когда речь шла о «препятствовании работе конгресса».