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Политика ,  
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Трамп после голосования об импичменте заявил о победе США над обманом

Дональд Трамп не стал по горячим следам праздновать свой успех, но зато разместил в Twitter шутливый ролик о своем вечном президентстве
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на решение Сената оправдать его и не отправлять в отставку. «Завтра в 12 часов (20:00 мск) я выступлю с официальным заявлением, в которой расскажу, что думаю о победе нашей страны над надуманным импичментом», — сообщил он в своем Twitter.

Также Трамп разместил ролик, в котором в шутку предлагается вечно голосовать за него на президентских выборах.

В ночь на 6 февраля Сенат проголосовал против обоих пунктов обвинения, выдвинутых против президента членами Демократической партии. В обоих случаях сторонники импичмента оказались в меньшинстве. Среди республиканцев лишь Митт Ромни решил выступить за отрешение президента от должности «за превышение полномочий», но и он вернулся на сторону однопартийцев, когда речь шла о «препятствовании работе конгресса».

Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
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Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл после голосования заявил, что по его мнению лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси на самом деле поддалась на уговоры радикального крыла в своей партии, когда инициировала процедуру импичмента. «В конечном плане и она поняла, что допустила огромную ошибку», - добавил он.

Макконел также заявил, что был озадачен тем фактом, что демократы изначально заявляли о неоспоримых доказательствах вины Трампа, а потом стали заявлять, что им нужны новые улики и свидетели.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
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