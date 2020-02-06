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Эвакуировавшие из Уханя россиян летчики и врачи пройдут медобследование

Летчиков, военных медиков, а также специалистов, принимавших участие в эвакуации российских граждан из китайского города Ухань в Тюменскую область, направят на углубленное медицинское обследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны России.

По данным ведомства, весь состав будет находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени. В общей сложности эвакуировано 144 человека. После выполнения задач самолеты, экипажи и специалисты «прошли специальную обработку». К настоящему времени самолеты перебазировали на оперативный аэродром.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 5 февраля в тюменском аэропорту Рощино из-за угрозы распространения коронавируса приземлился первый самолет, на борту которого находились 80 российских граждан. Заболевших вирусом среди них нет. Затем спустя несколько часов в Тюмень прибыл второй самолет. На его борту находились 64 человека. Среди них также не было заразившихся коронавирусом.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всех прибывших разместят в реабилитационном центре в Тюменской области, расположенном в нескольких километрах от других жилых зданий. Она отметила, что внутри здания находится специальная дезинфекционная камера, а также автономные очистные сооружения.

По данным ВОЗ на 5 февраля, число заболевших коронавирусом нового типа 2019-nCoV достигло 24 554 человек (из них в Китае 24 363). За пределами Китая зафиксировано 191 подтвержденных случаев заражения, из них 32 новые.
Умерли от этого заболевания 492 человека.

Теги: коронавирус, медобследование, Минобороны России
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