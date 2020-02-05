При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула погиб один человек

Один человек погиб, еще 157 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает издание soL Haber. Министр уточнил, что погибший — гражданин Турции.

Ранее сообщалось о 120 пострадавших.

«По последней информации, в том числе от компании Pegasus, граждан России на борту не было», — заявили РБК в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Вечером 5 февраля Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, развалился на части и загорелся. По данным Минтранса Турции, на борту находились 177 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа.

Причиной крушения самолета стали плохие погодные условия,из-за чего самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе. После того, как лайнер пробил ограждение аэропорта, он упал в овраг с высоты примерно 30-40 метров, заявил губернатор Стамбула Али Ерликая. Перед крушением лайнера диспетчер на башне предупреждал экипаж о сильном ветре.

Из-за инцидента были отменены все рейсы, прибывающие и вылетающие из аэропорта Сабихи Гёкчен, сообщили в пресс-службе авиакомпании Turkish Airlines. По факту случившегося Генеральная прокуратура Турции начала расследование.