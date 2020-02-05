При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет

На борту находились 177 пассажиров, все выжили

Видео: Hsn_Erydn / Twitter

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочно полосы, передает CNN Turk. После посадки самолет развалился на части и загорелся. «Самолет Pegasus только что разбился в аэропорту Сабихи Гекчен», — написал пользователь Twitter, разместив видео с места инцидента. По данным телеканала Euronews, после посадки в самолете начался пожар, предварительно, на борту находились 177 пассажиров. Никто из них не погиб

Пассажирский лайнер Boeing 738 авиакомпании Pegasus Airlines, выполняющий рейс из турецкого Измира в Стамбул, не остановился на ВПП при посадке и съехал.

После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты, уточняет Daily Sabah. Инцидент произошел около 18:00 (совпадает с мск), всех пассажиров эвакуировали, сейчас на месте работают пожарные, медики и полиция.