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При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет

На борту находились 177 пассажиров, все выжили

Видео: Hsn_Erydn / Twitter

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочно полосы, передает CNN Turk. После посадки самолет развалился на части и загорелся. «Самолет Pegasus только что разбился в аэропорту Сабихи Гекчен», — написал пользователь Twitter, разместив видео с места инцидента. По данным телеканала Euronews, после посадки в самолете начался пожар, предварительно, на борту находились 177 пассажиров. Никто из них не погиб

Пассажирский лайнер Boeing 738 авиакомпании Pegasus Airlines, выполняющий рейс из турецкого Измира в Стамбул, не остановился на ВПП при посадке и съехал. 

После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты, уточняет Daily Sabah. Инцидент произошел около 18:00 (совпадает с мск), всех пассажиров эвакуировали, сейчас на месте работают пожарные, медики и полиция.

Материал дополняется

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