В Сети появилось видео с выкатившимся за пределы ВПП в Стамбуле самолетом

Пользователь M.Y.A. в Twitter опубликовал видео с самолетом компании Pegasus Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле. На записи видно, как горит лайнер, а также то, что фюзеляж развалился.

ЧП произошло 5 февраля. Boeing 737-800, следовавший из турецкого Измира, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен и развалился. По предварительным данным, на борту находились 177 пассажиров.

В результате случившегося никто не погиб, всех пассажиров эвакуировали. В аэропорту Стамбула были приостановлены вылеты.