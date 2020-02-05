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Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120

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В результате жесткой посадки Boeing 737 авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула пострадали 120 человек. Об этом сообщил губернатор Али Ерликая, передает Sözcü.

По его словам, в тяжелом состоянии находятся один-два человека. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

Крушение самолета Boeing в аэропорту Стамбула. Фоторепортаж
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Ранее стало известно, что в аэропорту имени Сабихи Гёкчен самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего воздушное судно развалилось и загорелось. На борту Boeing находились 177 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не погиб.

Главная прокуратура Анатолии начала расследование по факту крушения самолета. Из-за инцидента все вылеты из аэропорта имени Сабихи Гёкчен были приостановлены, самолеты были перенаправлены в Третий аэропорт Стамбула. 

Теги: Стамбул, Турция, крушение самолета, Boeing 737
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