Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120

В результате жесткой посадки Boeing 737 авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула пострадали 120 человек. Об этом сообщил губернатор Али Ерликая, передает Sözcü.

По его словам, в тяжелом состоянии находятся один-два человека. Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

Ранее стало известно, что в аэропорту имени Сабихи Гёкчен самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего воздушное судно развалилось и загорелось. На борту Boeing находились 177 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не погиб.

Главная прокуратура Анатолии начала расследование по факту крушения самолета. Из-за инцидента все вылеты из аэропорта имени Сабихи Гёкчен были приостановлены, самолеты были перенаправлены в Третий аэропорт Стамбула.