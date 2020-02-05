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Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

По словам губернатора Стамбула, из-за плохих погодных условий самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе. Во время захода на посадку диспетчер предупреждал лайнер о сильном попутном ветре
Фото: Cansu Alkaya / Reuters

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая. Его цитирует турецкая газета Milliyet.

«Из-за плохой погоды самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе», — сказал губернатор. По его словам, после того, как самолет пробил ограждение аэропорта, он упал в овраг с высоты примерно 30 — 40 метров.

Он добавил, что при крушении пострадали 120 человек, их доставили в больницы.

Крушение самолета Boeing в аэропорту Стамбула. Фоторепортаж
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Перед крушением лайнера диспетчер на башне предупреждал экипаж о сильном ветре. Переговоры опубликовало издание Hurriyet. «Прибывающие борта сообщили о сильном попутном ветре», — предупредил пилотов диспетчер.

После аварийной посадки диспетчер начал переговариваться со службами экстренного реагирования, которые были подняты по тревоге. Они сообщали, что не могут добраться до поврежденного самолета и рапортовали о том, что не видят возгорания или дыма. После жесткой посадки воздушное судно развалилось на части.

Инцидент произошел 5 февраля. Борт следовал из Измира в Стамбул. Всего на борту находилось 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Стамбул, авиакрушение, Pegasus Airlines
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