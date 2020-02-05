Крушение самолета Boeing в аэропорту Стамбула. Фоторепортаж

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен при посадке за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании Pegasus. На его борту было 183 человека. Он развалился на части, но никто не погиб. Последствия аварии — в фоторепортаже РБК

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс и прилетел в Стамбул из города Измир Как следует из переговоров пилота с диспетчером, самолет садился при сильном попутном ветре Лайнер, на борту которого были 177 пассажиров и шесть членов экипажа, выехал за пределы полосы, пробил ограждение, и упал в овраг При крушении на лайнере возник огонь, но вскоре его потушили Лайнер развалился на несколько частей Некоторые пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет Люди выбирались через разломы в фюзеляже лайнера На помощь им прибыли пожарные и спасатели, которые потушили очаги возгорания Официально причины крушения еще не установлены, но в числе версий произошедшего называют жесткую посадку на фоне сложных погодных условий По меньшей мере 52 человека пострадали, их госпитализировали