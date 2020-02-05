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Крушение самолета Boeing в аэропорту Стамбула. Фоторепортаж

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен при посадке за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании Pegasus. На его борту было 183 человека. Он развалился на части, но никто не погиб. Последствия аварии — в фоторепортаже РБК
Фото: yunuspaksoy / Twitter
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс и прилетел в Стамбул из города Измир
Фото: JacdecNew / Twitter
Как следует из переговоров пилота с диспетчером, самолет садился при сильном попутном ветре
Фото: AP
Лайнер, на борту которого были 177 пассажиров и шесть членов экипажа, выехал за пределы полосы, пробил ограждение, и упал в овраг
Фото: Murad Sezer / Reuters
При крушении на лайнере возник огонь, но вскоре его потушили
Фото: Murad Sezer / Reuters
Лайнер развалился на несколько частей
Фото: Murad Sezer / Reuters
Некоторые пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет
Фото: DHA / AP
Люди выбирались через разломы в фюзеляже лайнера
Фото: Murad Sezer / Reuters
На помощь им прибыли пожарные и спасатели, которые потушили очаги возгорания
Фото: Cansu Alkaya / Reuters
Официально причины крушения еще не установлены, но в числе версий произошедшего называют жесткую посадку на фоне сложных погодных условий
Фото: Murad Sezer / Reuters
По меньшей мере 52 человека пострадали, их госпитализировали
Теги: мультимедиа
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