Общество , 05 фев, 20:53
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Крушение самолета Boeing в аэропорту Стамбула. Фоторепортаж
В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен при посадке за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании Pegasus. На его борту было 183 человека. Он развалился на части, но никто не погиб. Последствия аварии — в фоторепортаже РБК
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс и прилетел в Стамбул из города Измир
Как следует из переговоров пилота с диспетчером, самолет садился при сильном попутном ветре
Лайнер, на борту которого были 177 пассажиров и шесть членов экипажа, выехал за пределы полосы, пробил ограждение, и упал в овраг
При крушении на лайнере возник огонь, но вскоре его потушили
Лайнер развалился на несколько частей
Некоторые пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет
Люди выбирались через разломы в фюзеляже лайнера
На помощь им прибыли пожарные и спасатели, которые потушили очаги возгорания
Официально причины крушения еще не установлены, но в числе версий произошедшего называют жесткую посадку на фоне сложных погодных условий
По меньшей мере 52 человека пострадали, их госпитализировали