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Политика ,  
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Россия предложила США восстановить выдачу виз официальным лицам

Россия призвала США без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц, в том числе дипломатов и персонала ООН. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Давно призываем американцев полностью и без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц», — говорится в сообщении. В ведомстве указали, что российская сторона готова к этому в любой момент.

Согласно сообщению, несмотря на неоднократные попытки Москвы восстановить выдачу въездных документов, ситуация продолжает ухудшаться.

«Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения», — заявили в министерстве.

Как результат — срыв важных переговоров, ущерб работе ООН и затруднение функционирования российских диппредставительств в США, добавили в МИД России.

В ООН заявили о влиянии невыдачи виз США дипломатам на работу организации
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В российском внешнеполитическом ведомстве заключили, что если Москве и Вашингтону не удастся решить данный вопрос, то российская сторона будет добиваться переноса международных мероприятий в страны с более благоприятным политическим климатом.

В сентябре 2019 года США отказались пускать на Генассамблею ООН российскую делегацию, о чем стало известно за час до ее вылета из Москвы. Спустя месяц в визах отказали российским дипломатам — участникам двустороннего форума «Диалог Форт-Росс» в США. Позднее еще 18 российским дипломатам, которые планировали принять участие в сессии Генассамблеи ООН, не выдали въездные документы.

В конце декабря 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за попустительство невыдачи виз США россиянам.

Теги: Россия, США, выдача виз, делегация
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