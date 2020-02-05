Россия предложила США восстановить выдачу виз официальным лицам

Россия призвала США без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц, в том числе дипломатов и персонала ООН. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Давно призываем американцев полностью и без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц», — говорится в сообщении. В ведомстве указали, что российская сторона готова к этому в любой момент.

Согласно сообщению, несмотря на неоднократные попытки Москвы восстановить выдачу въездных документов, ситуация продолжает ухудшаться.

«Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения», — заявили в министерстве.

Как результат — срыв важных переговоров, ущерб работе ООН и затруднение функционирования российских диппредставительств в США, добавили в МИД России.