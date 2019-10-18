В ООН заявили о влиянии невыдачи виз США дипломатам на работу организации

Невыдача американских виз дипломатам других стран влияет на возможность работы институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, трансляция велась на канале ООН в YouTube.

Дюжаррик заявил, что ООН поддерживает постоянный контакт с США и пытается решить проблемы с визами. По его словам, этот вопрос поднимал лично генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Очень важно, чтобы эта проблема была решена, поскольку это влияет на то, как ООН может функционировать здесь, в принимающей стране», — сообщил Дюжаррик.

Он затруднился ответить на вопрос журналиста о том, насколько сложно было бы перенести работу Первого комитета Генассамблее в другой город. Дюжаррик отметил, что решение о переносе является прерогативой стран-членов и секретариат предпринял бы все необходимые шаги, чтобы выполнить такое решение.