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Политика ,  
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Захарова заявила о попустительстве генсека ООН невыдаче виз США россиянам

Невыдача американских виз российским сотрудникам ООН происходит «при явном попустительстве» генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В МИДе указали, что Гутерриш фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН. Эти документы регламентируют условия работы и права сотрудников ООН, гарантом которых выступает сам генеральный секретарь организации.

Захарова отмечает, что сейчас проблемы с получением виз США возникли у российских офицеров военно-штабного комитета Совета Безопасности ООН. Эти офицеры прошли конкурсный отбор и были назначенные решением генсекретаря ООН в соответствующее подразделение организации. Однако, по данным МИДа, они месяцами ждут выдачи американской визы, а в некоторых случаях этот срок доходит до года.

Также в министерстве указали, что визы США не продлевают российским сотрудникам, которые уже работают в ООН, и они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. «При помощи этого своеобразного «административного ресурса» американцы прибегают к практике «недобросовестной конкуренции», смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих», — гласит комментарий.

В сентябре США не пустили на Генассамблею ООН десять членов российской делегации. О том, что они не получили въездные документы, стало известно за час до вылета из Москвы. Среди тех, кому отказали в визе, были глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и главы комитетов Госдумы и Совфеда. В ответ Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН и проведении их вне территории США.

В октябре американские визы не получили российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. Затем США отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, собиравшимся принять участие в сессии Генассамблеи. В Госдепе на этот счет сказали, что американские власти оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе.

Теги: Россия, США, ООН, Захарова
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