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Среди эвакуированных из Уханя в Тюмень россиян было четверо детей

Самолет с эвакуированными из Уханя россиянами (Фото: t-l.ru)

На двух самолетах Минобороны России, доставивших россиян из Уханя в Тюменскую область, было четверо детей. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

«На двух бортах Минобороны было четверо детей, старшему 4,5 года, младшему 7 месяцев», — заявила главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все дети чувствуют себя хорошо.

Попова уточнила ТАСС, что семимесячный ребенок находится под контролем педиатра. Его вместе с родителями разместили в реабилитационном центре в Тюменской области.

Появилось видео из центра для эвакуированных из Китая россиян
Общество

В среду, 5 февраля, два самолета ВКС России доставили россиян и граждан СНГ в Тюменскую область из китайского Уханя. Эвакуацию 144 человек организовали российские дипломаты. Среди них заболевших не было выявлено, их состояние оценивается как удовлетворительное. Вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что всех эвакуированных из Китая будут размещать в Тюменской области на 14-дневный карантин.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. Эпицентром распространения болезни стал город Ухань. По последним данным, жертвами коронавируса стали 492 человека.

Теги: Китай, эвакуация, дети, Тюменская область
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