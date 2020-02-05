Среди эвакуированных из Уханя в Тюмень россиян было четверо детей
На двух самолетах Минобороны России, доставивших россиян из Уханя в Тюменскую область, было четверо детей. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
«На двух бортах Минобороны было четверо детей, старшему 4,5 года, младшему 7 месяцев», — заявила главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, все дети чувствуют себя хорошо.
Попова уточнила ТАСС, что семимесячный ребенок находится под контролем педиатра. Его вместе с родителями разместили в реабилитационном центре в Тюменской области.