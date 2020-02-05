Среди эвакуированных из Уханя в Тюмень россиян было четверо детей

Самолет с эвакуированными из Уханя россиянами (Фото: t-l.ru)

На двух самолетах Минобороны России, доставивших россиян из Уханя в Тюменскую область, было четверо детей. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

«На двух бортах Минобороны было четверо детей, старшему 4,5 года, младшему 7 месяцев», — заявила главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все дети чувствуют себя хорошо.

Попова уточнила ТАСС, что семимесячный ребенок находится под контролем педиатра. Его вместе с родителями разместили в реабилитационном центре в Тюменской области.