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Вирус из Китая ,  
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Кремль сообщил об участии военных и дипломатов в борьбе с коронавирусом

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

В России проводится масштабная работа по борьбе с коронавирусом, в которой задействованы дипломаты, силы Воздушно-космических сил и ученые, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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На вопрос, удовлетворены ли в Кремле проводимой работой, пресс-секретарь отметил, что «пока рано давать какие-то оценки». По его словам, президент «ежечасно» получает информацию о развитии ситуации по новой инфекции, и «очень масштабная работа» в стране «ведется днем и ночью».

Это в том числе действия по предотвращению проникновения вируса в Россию и работа ученых, которые участвуют в создании и моделировании вакцины, пояснил он.

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Вспышка ранее неизвестного заболевания, которую вызывает вирус 2019-nCoV, произошла в конца прошлого года в Ухане — административном центре китайской провинции Хубэй. Его жертвами уже стали 492 человека, а число зараженных в Китае и мире возросло более чем до 24,5 тыс. В России выявили два случая новой коронавирусной инфекции, оба зараженных — граждане КНР.

Накануне, 4 февраля, замминистра здравоохранения Сергей Краевой сообщил, что его ведомство пока не может спрогнозировать, будет ли распространяться новый вирус в России, однако сообщил, что власти готовятся «к возможной масштабной инфекции».

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5 февраля Россия с помощью самолетов ВКС эвакуировала россиян, которые проживали в провинции Хубэй в специальный реабилитационный центр в Тюменской области, где они будут находиться в течение 14 дней на карантине. Два самолета из Китая уже прибыли в российский аэропорт.

Теги: коронавирус
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