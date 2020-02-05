Кремль сообщил об участии военных и дипломатов в борьбе с коронавирусом

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

В России проводится масштабная работа по борьбе с коронавирусом, в которой задействованы дипломаты, силы Воздушно-космических сил и ученые, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, удовлетворены ли в Кремле проводимой работой, пресс-секретарь отметил, что «пока рано давать какие-то оценки». По его словам, президент «ежечасно» получает информацию о развитии ситуации по новой инфекции, и «очень масштабная работа» в стране «ведется днем и ночью».

Это в том числе действия по предотвращению проникновения вируса в Россию и работа ученых, которые участвуют в создании и моделировании вакцины, пояснил он.