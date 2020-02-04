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Песков заявил о докладах Путину о ситуации с вирусом «в реальном времени»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Созданный правительством России оперативный штаб, ведущий работу по предупреждению завоза и распространения на территории России коронавируса 2019-nCoV, информирует президента Владимира Путина о развитии ситуации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это тема для получения информации фактически в режиме реального времени. Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует», — сказал Песков.

Во вторник, 4 февраля, замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил на заседании комитета по здравоохранению Госдумы, что его ведомство пока не может спрогнозировать распространение нового вируса в России, но готовится «к возможной масштабной инфекции».

Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса
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Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

4 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 20 438 подтвержденных случаев заболевания, при этом 425 человек погибли, а 632 удалось вылечить. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 3 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах, при этом за пределами Китая заболели 153 человека, один из которых умер.

О выявлении первых зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января. По ее словам, оба зараженных 2019-nCoV — граждане Китая.

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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