Песков заявил о докладах Путину о ситуации с вирусом «в реальном времени»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Созданный правительством России оперативный штаб, ведущий работу по предупреждению завоза и распространения на территории России коронавируса 2019-nCoV, информирует президента Владимира Путина о развитии ситуации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это тема для получения информации фактически в режиме реального времени. Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует», — сказал Песков.

Во вторник, 4 февраля, замглавы Минздрава Сергей Краевой заявил на заседании комитета по здравоохранению Госдумы, что его ведомство пока не может спрогнозировать распространение нового вируса в России, но готовится «к возможной масштабной инфекции».

Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года.