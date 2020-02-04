СМИ опубликовали видео посадки самолета ВКС России в китайском Ухане

Фото: Майя Новоселова / ТАСС

Первый самолет Воздушно-космических сил России (ВКС) приземлился в аэропорту китайского Уханя провинции Хубэй, где в конце декабря прошлого года была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Воздушное судно было направлено в КНР по поручению президента Владимира Путина для эвакуации российских граждан. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры посадки самолета ИЛ-75МД, на котором видно, что пилоты одеты в белые защитные химические костюмы.

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой инфекцией, умерли 427 человек, число заболевших в общей сложности в 24 странах мира, по данным ВОЗ, превысило 17 тыс. человек. Два случая заболевания были зафиксированы в России — в Тюменской области и Забайкалье. В Роспотребнадзоре при этом заявили, что угрозы распространения вирусной инфекции в других регионах пока нет.