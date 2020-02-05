Самолет ВКС с россиянами из Уханя приземлился на аэродроме в России

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 эвакуированных из Китая россиянина, приземлился на аэродроме Восточного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области», — сказали в ведомстве.

Россиян вывезли из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения нового коронавируса. Их сопровождают специалисты Минобороны, медики и вирусологи.

Первый борт ВКС, на котором находятся 82 человека, вылетел из Уханя накануне, 4 февраля. Второй самолет отправился из Китая в ночь на 5 февраля. На его борту находятся 64 российских гражданина. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эвакуированных поместят на двухнедельный карантин в Тюменскую область.