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Вирус из Китая ,  
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Самолет ВКС с россиянами из Уханя приземлился на аэродроме в России

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 эвакуированных из Китая россиянина, приземлился на аэродроме Восточного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области», — сказали в ведомстве.

Россиян вывезли из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения нового коронавируса. Их сопровождают специалисты Минобороны, медики и вирусологи.

Из Китая вылетел первый самолет ВКС с россиянами
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Первый борт ВКС, на котором находятся 82 человека, вылетел из Уханя накануне, 4 февраля. Второй самолет отправился из Китая в ночь на 5 февраля. На его борту находятся 64 российских гражданина. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эвакуированных поместят на двухнедельный карантин в Тюменскую область.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV возникла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания выявили в других городах КНР, в США, Франции, Великобритании, Таиланде, Австралии и других государствах. В конце января первые два случая зафиксировали в России.

Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж
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По данным ВОЗ, число заразившихся превысило 20,6 тыс. человек, а число погибших достигло 425. В организации отметили, что за пределами КНР заболели 159 человек.

Теги: ВКС, Китай, коронавирус
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