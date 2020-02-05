Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным военного ведомства, на борту находится 64 человека с личными вещами, которых сопровождают вирусологи Минобороны в защитном снаряжении и военные медики. Состояние пассажиров контролируется специалистами.

Ранее 4 февраля из аэропорта Уханя вылетел первый борт с россиянами. 82 пассажира в ходе полета также находились под наблюдением медиков и специалистов в области вирусологии.

Всех людей, которых российское правительство эвакуирует из Китая в связи с опасностью коронавируса 2019-nCoV, направляют в Тюменскую область. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, там разместили карантинный центр. В нем перевезенные из КНР граждане проведут две недели.