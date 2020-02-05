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Вирус из Китая ,  
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Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным военного ведомства, на борту находится 64 человека с личными вещами, которых сопровождают вирусологи Минобороны в защитном снаряжении и военные медики. Состояние пассажиров контролируется специалистами.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 февраля
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Ранее 4 февраля из аэропорта Уханя вылетел первый борт с россиянами. 82 пассажира в ходе полета также находились под наблюдением медиков и специалистов в области вирусологии.

Всех людей, которых российское правительство эвакуирует из Китая в связи с опасностью коронавируса 2019-nCoV, направляют в Тюменскую область. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, там разместили карантинный центр. В нем перевезенные из КНР граждане проведут две недели.

Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж
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В Россию из провинции Хубэй решили вернуться 133 человека. Остаются в центральном Китае 147 граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Армении.

По последним данным ВОЗ, жертвами вируса стали 20,6 тыс. человек по всему миру, зафиксировано 425 смертей от болезни. За пределами Китая заболели 159 человек.

Теги: коронавирус, самолет, ВКС, Китай
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