Вирус из Китая , 04 фев, 21:34
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Из Китая вылетел первый самолет ВКС с россиянами
Из аэропорта Уханя в Китае вылетел первый самолет ВКС России с российскими гражданами на борту, которых эвакуируют из города из-за распространение коронавируса. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.
В ведомстве уточнили, что на борту судна находятся 82 человека, а также военные медики и специалисты-вирусологи, которые следят за состоянием здоровья эвакуируемых.
Ранее в аэропорт Уханя для эвакуации уже прибыли два самолета российских ВКС. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, прибывших из Китая разместят на 14-дневный карантин в Тюменской области.
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