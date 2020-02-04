Из Китая вылетел первый самолет ВКС с россиянами

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Из аэропорта Уханя в Китае вылетел первый самолет ВКС России с российскими гражданами на борту, которых эвакуируют из города из-за распространение коронавируса. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на борту судна находятся 82 человека, а также военные медики и специалисты-вирусологи, которые следят за состоянием здоровья эвакуируемых.

Ранее в аэропорт Уханя для эвакуации уже прибыли два самолета российских ВКС. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, прибывших из Китая разместят на 14-дневный карантин в Тюменской области.

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