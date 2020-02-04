ВОЗ сообщила о 20,6 тыс. заболевших коронавирусом по всему миру

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV из Китая по всему миру составляет 20 630 человек. Это следует из ситуационного отчета, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения вечером 4 февраля.

В течение дня подтвержден 3241 новый случай заражения. В Китае подтверждено 20471 пациентов, 2788 из них находятся в тяжелом состоянии.

ВОЗ сообщает о гибели 425 человек от болезни, в том числе о 63 новых смертельных случаях.

За пределами Китая подтверждено 159 заболевших (шесть новых по сравнению с утром 4 февраля), а также одна смерть. Больше всего заболевших в Японии (20), Таиланде (19) и Сингапуре (18).

По последним данным South China Morning Post, подтверждено 20,7 тыс. заразившихся коронавирусом и 427 смертей. Также сообщает о 757 выздоровевших.