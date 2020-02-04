В Китае приземлился первый борт Минобороны для эвакуации россиян
В китайском городе Ухань совершил посадку первый борт российских Воздушно-космических сил, который должен эвакуировать россиян из зоны распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
Длительность перелета с военного аэродрома, расположенного в Восточном военном округе, составила 4 часа.
Для проведения эвакуации из России прибыли военные медики, вирусологи и специалисты Минобороны. На стоянке прилетающих самолетов они будут обследовать всех вывозимых граждан, проводя их первичный осмотр.
В Китай также направляется второй самолет ВКС, он заберет из Уханя оставшихся после первого рейса граждан.