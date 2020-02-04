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Вирус из Китая ,  
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В Китае приземлился первый борт Минобороны для эвакуации россиян

Военные медики и специалисты-вирусологи обследуют граждан, эвакуируемых из эпицентра распространения вируса — Уханя. Самолет после этого отправится в Россию, где всех его пассажиров поместят на карантин в Тюменской области
Самолет Воздушно-космических сил России, предназначенный для эвакуации россиян из Уханя (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

В китайском городе Ухань совершил посадку первый борт российских Воздушно-космических сил, который должен эвакуировать россиян из зоны распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Длительность перелета с военного аэродрома, расположенного в Восточном военном округе, составила 4 часа.

Для проведения эвакуации из России прибыли военные медики, вирусологи и специалисты Минобороны. На стоянке прилетающих самолетов они будут обследовать всех вывозимых граждан, проводя их первичный осмотр.

В Китай также направляется второй самолет ВКС, он заберет из Уханя оставшихся после первого рейса граждан.

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян
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Всех прибывающих из Китая граждан отправят на двухнедельный карантин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на карантин их будут размещать в Тюменской области, поскольку этот регион власти считают в наибольшей степени готовым к приему граждан.

Из Уханя Минобороны будет эвакуировать не только россиян, но и граждан других государств. Посол России в КНР Андрей Денисов сообщал, что российскими самолетами из Китая могут вылететь также граждане стран СНГ. «В самолете около 90 мест. У нас около 140 человек, включая единичные случаи из стран СНГ», — говорил Денисов. По словам Голиковой, среди эвакуируемых есть десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Китай, коронавирус, эвакуация, самолет
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