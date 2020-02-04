В Кремле сочли вероятным телефонный разговор Путина и Эрдогана

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 февраля проведут телефонный разговор, передает «РИА Новости».

3 февраля турецкие военные попали под обстрел правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в Идлибе. Турецкая сторона заявила, что заранее передала сторонам конфликта свои координаты, чтобы избежать столкновений. Тем не менее войска сирийского президента Башара Асада нанесли удар по турецким частям. По словам Эрдогана, в результате погибли пятеро военных и трое гражданских.

Позднее Анкара заявила, что приняла ответные меры, в результате были «нейтрализованы» 76 сирийских солдат.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии указали, что подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел. В Турции это опровергли. Эрдоган заявил, что после обстрела главы МИД и Минобороны Турции находятся в контакте с российскими коллегами, а также пообещал, что в случае необходимости готов позвонить российскому коллеге.