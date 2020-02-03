В Турции заявили об информировании России о действиях войск в Идлибе

Омер Челик (Фото: Tumay Berkin / Global Look Press)

Информация о том, что Турция не проинформировала Россию о передвижении своих войск в Сирии, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Партии справедливости и развития, возглавляемой турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Омер Челик в Twitter.

«Турция регулярно и оперативно предоставляет информацию России», — написал Челик. Ранее Центр примирения враждующих сторон в Сирии заявил, что подразделения турецких войск попали под обстрел сирийской армии, так как не уведомляли Россию о своих передвижениях по территории зоны деэскалации в Идлибе. «Неправильно говорить, что информация не предоставлялась. Нынешние механизмы [информирования России] работали как обычно», — добавил Челик.

Утром 3 февраля Турция сообщила о гибели своих солдат в Идлибе в результате артобстрела правительственных войск Сирии. В результате были убиты шесть человек. Как сообщило Минобороны Турции, войска страны заранее передали сторонам конфликта свои координаты, чтобы избежать столкновений. Однако Россия заявила, что не была уведомлена о действиях турецких военных, а сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции.