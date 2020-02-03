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Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

По информации Минобороны России турецкие военные попали под обстрел вооруженных сил Сирии из-за того, что не предупредили о своих перемещениях Россию. Во время обстрела военные Турции находились на территории провинции Идлиб.
Вооруженные силы Турции в провинции Идлиб, Сирия (Фото: AP)

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 февраля, западнее города Серакаб, отмечается в сообщении. Сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. «По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в Центре.

Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии. В результате обстрела погибли шестеро военных, сообщает турецкое издание Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции. Ранее ведомство сообщало о четырех погибших и девяти раненых. При этом, по информации министерства, войска страны заранее передали сторонам конфликта свои координаты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет отвечать на обстрел сирийских войск. Ранее Минобороны страны уже сообщало о том, что силы Турции нанесли ответный удар по позициям Сирии и поразили все намеченные цели. «Мы намерены продолжать наши операции во имя безопасности нашей страны, людей и наших братьев в Идлибе», — процитировала Эрдогана турецкая газета Haaretz.

Россия и Турция являются странами — гарантами безопасности в Сирии. Правительство Турции выступает против режима президента Сирии Башара Асада и не поддерживает контактов с ним, поэтому Россия и Турция обмениваются информацией о готовящихся перемещениях друг с другом.

Провинция Идлиб была объявлена зоной деэскалации в 2017 году. В сентябре 2018 года в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать на части территории провинции демилитаризованную зону. Из нее вывели радикально настроенных боевиков и тяжелое вооружение. На территории зоны остались группировки, оппозиционные Асаду, которых поддерживает Турция. Москва и Анкара договорились совместно патрулировать территорию.

Турция неоднократно обвиняла Москву в нарушении договоренностей о недопустимости атак на Идлиб. В конце января турецкий президент заявил о потери терпения и готовности Турции «предпринять ответные действия».

Кремль в ответ заявлял, что «Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям» и отмечал сложную ситуацию в Идлибе, откуда террористы совершают атаки против российских и сирийских сил.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Турция, Сирия, Идлиб, обстрел
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