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Кремль ответил на планы Эрдогана поговорить с Путиным о ситуации в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Ahmed Deeb / Global Look Press )

Если президенты России и Турции посчитают необходимым провести разговор по поводу ситуации в Сирии, он может быть согласован в самые сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Он отметил, что Министерство обороны России уже дало необходимые пояснения насчет ситуации в Идлибе. Москва, по словам Пескова, сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в регионе.

После обстрела турецких военных в сирийском Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, возможно, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, после обстрела в Идлибе главы МИДа и Минобороны Турции находятся в контакте с российскими коллегами, однако в случае необходимости он готов позвонить Путину и указать на «серьезность происходящего».

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Президент также предостерег Москву от попыток помешать турецкой операции в Идлибе. По его данным, военные нанесли 122 артиллерийских и 100 минометных ударов и не намерены прекращать операцию. Он уточнил, что в результате ответных ударов Анкары погибли 30–35 сирийцев из сторонников президента Башара Асада. «Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе, осознают ошибочность своих действий», — заключил Эрдоган.

3 февраля Анкара сообщила о гибели четырех своих военных после обстрела со стороны войск Асада в Идлибе, где действует режим прекращения огня. Минобороны Турции утверждало, что погибшие заранее передали сторонам конфликта свои координаты, чтобы избежать столкновений.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Идлиб, Сирия
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