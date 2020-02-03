Кремль ответил на планы Эрдогана поговорить с Путиным о ситуации в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Ahmed Deeb / Global Look Press )

Если президенты России и Турции посчитают необходимым провести разговор по поводу ситуации в Сирии, он может быть согласован в самые сжатые сроки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Он отметил, что Министерство обороны России уже дало необходимые пояснения насчет ситуации в Идлибе. Москва, по словам Пескова, сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в регионе.

После обстрела турецких военных в сирийском Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, возможно, проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, после обстрела в Идлибе главы МИДа и Минобороны Турции находятся в контакте с российскими коллегами, однако в случае необходимости он готов позвонить Путину и указать на «серьезность происходящего».