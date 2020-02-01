Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Штрафы для водителей такси и автобусов за перевозку пассажиров на неисправном транспорте, проезд на красный свет и нанесение легкого вреда здоровью предлагается увеличить в два раза

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения. Ведомство разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

За езду на автомобиле с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагается повысить штраф с нынешних 500 до 1 тыс. руб. В случае если таксист или водитель автобуса проедет на красный свет, штраф может вырасти с 1 тыс. до 2 тыс. руб. Ведомство предлагает также повысить наказание за поворот налево или разворот в запрещенном месте до 2–3 тыс. руб.

Водителей автобусов и таксистов, спровоцировавших ДТП, в котором пострадает человек (речь о причинении легкого вреда здоровью), Минтранс предлагает штрафовать на 5–10 тыс. руб. либо лишать прав на срок от года до двух лет. Наказание для остальных водителей предусматривает штраф 2,5–5 тыс. руб. или лишение прав на срок от года до полутора лет.

30 января проект нового КоАП, который предлагает ужесточить для автомобилистов наказание за нарушение ПДД, опубликовал Минюст. В частности, наказание за превышение скорости на 20–40 км/ч должно увеличиться с 500 до 3 тыс. руб. Штраф за превышение разрешенной скорости на 40–60 км/ч должен вырасти с нынешних 1–1,5 тыс. до 4 тыс. руб. За повторное такое же превышение скорости предполагается штраф в размере 10 тыс. руб. и лишение прав на год.