Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
В Забайкалье заявили об улучшении состояния зараженного коронавирусом Общество, 08:03 Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД Общество, 08:00 В России вступили в силу новые правила увольнения сотрудников Общество, 07:35 В екатеринбургском районе Уралмаш загорелось четырехэтажное здание Общество, 07:03 В США решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Общество, 06:59 Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Общество, 06:31 Овечкин вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ Спорт, 06:13 В партии Медведчука предрекли свержение Зеленского из-за закона о земле Политика, 06:09 «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего сборной Нигерии Спорт, 05:44 Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене Общество, 05:37 В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет Общество, 05:08 Овечкин догнал Месье в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ Спорт, 05:00 Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск Общество, 04:33 Сенат заблокировал вызов свидетелей и сбор доказательств по импичменту Политика, 04:05
Общество ,  
0 

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Штрафы для водителей такси и автобусов за перевозку пассажиров на неисправном транспорте, проезд на красный свет и нанесение легкого вреда здоровью предлагается увеличить в два раза
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения. Ведомство разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

За езду на автомобиле с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагается повысить штраф с нынешних 500 до 1 тыс. руб. В случае если таксист или водитель автобуса проедет на красный свет, штраф может вырасти с 1 тыс. до 2 тыс. руб. Ведомство предлагает также повысить наказание за поворот налево или разворот в запрещенном месте до 2–3 тыс. руб.

Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
Общество

Водителей автобусов и таксистов, спровоцировавших ДТП, в котором пострадает человек (речь о причинении легкого вреда здоровью), Минтранс предлагает штрафовать на 5–10 тыс. руб. либо лишать прав на срок от года до двух лет. Наказание для остальных водителей предусматривает штраф 2,5–5 тыс. руб. или лишение прав на срок от года до полутора лет.

30 января проект нового КоАП, который предлагает ужесточить для автомобилистов наказание за нарушение ПДД, опубликовал Минюст. В частности, наказание за превышение скорости на 20–40 км/ч должно увеличиться с 500 до 3 тыс. руб. Штраф за превышение разрешенной скорости на 40–60 км/ч должен вырасти с нынешних 1–1,5 тыс. до 4 тыс. руб. За повторное такое же превышение скорости предполагается штраф в размере 10 тыс. руб. и лишение прав на год.

Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП
Общество

В Минюсте заявили, что в проекте о повышениях штрафов отражены предложения МВД. После того как документ был опубликован, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что проект в нынешнем виде ориентирован на ужесточение «репрессивных механизмов» и противоречит посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он призвал обсудить и доработать основные положения законопроекта.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минтранс, штраф, нарушение ПДД
Материалы по теме
Сенаторы оценили поправки в КоАП о штрафах за превышение скорости
Общество
В Минюсте назвали МВД автором предложений о повышении штрафов
Общество
Эксперты оценили предложение увеличить штрафы за превышение скорости
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter