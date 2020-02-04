Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам, однако в России не соглашаются на такое предложение и настаивают на существенной премии компаниям сверх этого. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, передает «БелТА».

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.

Говоря о премии компаниям, которую, по его словам, требует Москва, он отметил, что западным странам Россия поставляет нефть без этого условия. Он добавил, что Минск не просит у Москвы «никаких денег» и уже заплатил кредиты за прошлый год.

Лукашенко также обвинил Москву в обмане с ценами на газ. По его словам, при покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены, однако так этого и не сделала.