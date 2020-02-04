Посол Франции сообщил о безрезультатных попытках изолировать Россию

Этьен де Понсен (Фото: Olena Khudiakova / Global Look Press)

Изоляция России не была хорошей тактикой и не давала результатов, поэтому французский лидер Эмманюэль Макрон попытался начать диалог с Москвой. Об этом в интервью Hromadske заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали с ними дистанцию, — это все не было хорошей тактикой и стратегией», — сказал посол, отвечая на вопрос о потеплении в отношениях России и Франции и стратегии Макрона в отношении Москвы.

По его словам, такая политика не давала хороших результатов. В частности, из-за этого «годами не собирался «нормандский саммит». Де Понсен уточнил, что первоочередным стремлением французского лидера была попытка восстановить доверие, контакт, начать говорить с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом посол указал, что позиция Парижа по поводу территориальной целостности Украины осталось неизменной, как и позиция Парижа относительно антироссийских санкций. Как отметил де Понсен, диалог принес свои результаты, в частности прошел новый саммит в «нормандском формате».