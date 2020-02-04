Посол Франции сообщил о безрезультатных попытках изолировать Россию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 63,43 (-0,47) Quote, 13:12
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 70,13 (-0,67) Quote, 13:12
Путин выразил надежду на выход Китая из борьбы с коронавирусом «с честью» Общество, 15:48 Белоруссия опровергла сообщения о создании в стране учебного центра НАТО Политика, 15:44 В ВОЗ отказались признать начало пандемии коронавируса Общество, 15:34 Чувство долга: насколько закредитованы крупнейшие компании России — НКР Pro, 15:23 В Москве умер игрок «Армянской сборной» КВН Овик Григорян Общество, 15:18 Акции «Русала» выросли на 5% на фоне закрытия завода в Гайане Quote, 15:15 Чек-лист: десять признаков цифрового банка Pro, 15:11 Инновационная архитектура и лучший дизайн городской среды 2019 года Экономика инноваций, 15:09  СК завел дело после обнаружения тел в заброшенном здании в Петербурге Общество, 15:08 Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции Политика, 15:07 Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам Экономика, 15:07 Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором Общество, 15:01 ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России Финансы, 15:01 Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людям Политика, 15:00
Политика ,  
0 

Посол Франции сообщил о безрезультатных попытках изолировать Россию

Этьен де Понсен (Фото: Olena Khudiakova / Global Look Press)

Изоляция России не была хорошей тактикой и не давала результатов, поэтому французский лидер Эмманюэль Макрон попытался начать диалог с Москвой. Об этом в интервью Hromadske заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали с ними дистанцию, — это все не было хорошей тактикой и стратегией», — сказал посол, отвечая на вопрос о потеплении в отношениях России и Франции и стратегии Макрона в отношении Москвы.

По его словам, такая политика не давала хороших результатов. В частности, из-за этого «годами не собирался «нормандский саммит». Де Понсен уточнил, что первоочередным стремлением французского лидера была попытка восстановить доверие, контакт, начать говорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Макрон по-русски написал о «глубоко европейской» России
Политика

При этом посол указал, что позиция Парижа по поводу территориальной целостности Украины осталось неизменной, как и позиция Парижа относительно антироссийских санкций. Как отметил де Понсен, диалог принес свои результаты, в частности прошел новый саммит в «нормандском формате».

В августе 2019 года Макрон пригласил Путина в свою летнюю резиденцию «Форт Брегансон». Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и иранскую ядерную сделку, а также встречу в «нормандском формате». В Кремле результаты встречи оценили позитивно. После переговоров Макрон опубликовал на своей странице в Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию глубоко европейской страной и отметил прогресс по многим экономическим и политическим вопросам.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит в «нормандском формате». Стороны договорились о полном прекращении огня до конца 2019 года и разведении сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта. При этом лидерам не удалось согласовать позиции по закону об особом статусе региона. В Кремле после встречи заявили, что прорыва на саммите не произошло.

Теги: Украина, Россия, Франция, изоляция
Материалы по теме
Макрон отказался считать Францию «пророссийской» и «антироссийской»
Политика
Путин обсудил с Макроном и Конте ситуацию в Ливии
Политика
Путин и Макрон оценили результаты встречи «нормандской четверки»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter