Встреча с новыми вводными

В двустороннем сотрудничестве Москва, по словам Ушакова, отмечает расширение политического диалога. Помимо частых контактов Путина и Макрона (в прошлом году встречались пять раз, в этом году провели встречу в июне на саммите «Двадцатки» в Осаке) налицо общение на уровне правительств: российский премьер Дмитрий Медведев 24 июня провел встречу с коллегой Эдуаром Филиппом в Гавре, а на 9 сентября намечено возобновление встреч в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны. Переговоры пройдут в Москве, в таком формате министры не встречались с 2012 года.

Однако некоторые механизмы сотрудничества, остановившиеся из-за событий на Украине, так и не заработали. С 2013 года прервана работа Межправительственной комиссии и Большой межпарламентской комиссии. Французские депутаты собирались до конца прошлого года разморозить взаимодействие по парламентской линии, однако до сих пор этого не сделали.

В отношениях с Европейскими союзом также появились новые элементы — осенью у ЕС будут новые руководители: Евросовет должен возглавить бельгиец Шарль Мишель, Еврокомиссию — Урсула фон дер Ляйен из Германии. Россия уже неоднократно выражала готовность возобновить политический диалог с союзом. «Хотим, чтобы мы вернулись к соответствующей работе, к соответствующим контактам с руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза», — сказал Ушаков.

Франция, как один из лидеров ЕС, может способствовать диалогу, рассчитывают в Кремле. Тем более что активное участие Макрона способствовало восстановлению прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. «Тут мы признательны французам за конструктивную роль», — сказал Ушаков.

Произошли изменения и на Украине — президентом страны стал Владимир Зеленский. Макрон на встрече с Путиным постарается убедить его в необходимости наладить диалог с новым украинским лидером, сказал собеседник Reuters в Елисейском дворце. «Мы прикладываем дополнительные усилия по украинскому вопросу в «нормандском формате», президент Зеленский сделал некоторые предложения, думаем, президент Путин должен ответить в конструктивном ключе», — сообщил он. В «нормандском формате» лидеры Украины, России, Франции и Германии не собирались с октября 2016 года (Францию тогда представлял Франсуа Олланд). Что же касается инициатив Зеленского, то он говорил об обмене пленными и необходимости встречи с российским президентом.

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Нужные друг другу собеседники

Что касается возможности встречи в «нормандском формате», то Ушаков напомнил позицию Москвы: встреча возможна, но должна быть тщательно проработана. Проводить встречу без тщательной подготовки Россия не хотела бы.

Москва придерживается такого мнения не первый год, однако с украинской стороны пока формально некому заниматься подготовкой. В прошлом переговорам лидеров предшествовала встреча глав МИД, а правительство Украины пока не сформировано.

Киев не ждет от встречи Путина с Макроном какого-то чуда, сказал РБК украинский политолог Владимир Фесенко. Украинцы проявляют к ней значительно меньший интерес, чем к встрече Путина и президента США Дональда Трампа, — это видно по реакции СМИ. «Объяснение у этого простое. Меркель остается главной в «нормандском формате». Без ее согласия ничего не произойдет, — пояснил Фесенко. — Макрон никогда не был двигателем позитивных ожиданий, и нет никаких предпосылок, что станет».

О том, что в Париже не ждут прорыва, о котором можно будет сразу сообщить журналистам, свидетельствует и факт, что пресс-конференция Путина и Макрона по графику будет предшествовать переговорам, хотя Москва, по словам Ушакова, продолжает указывать партнерам на целесообразность ее проведения после них.

Тем не менее встреча важна для Макрона, который в конце недели будет принимать в Безансоне лидеров «Семерки» (США, Япония, Германия, Канада, Италия, Великобритания). «Макрон стремится выиграть лидерскую гонку в Европе, поэтому он заинтересован в том, чтобы ситуация в Донбассе разрешилась, а Франции достались основные лавры миротворца», — считает эксперт Российского института стратегических исследований Надежда Узунова. Это связано с тем, что баланс сил в Европе может вскоре измениться: Великобритания намерена покинуть ЕС, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в скором будущем уйдет из политики, поясняет ведущий научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая.

На то, что и для Владимира Путина Макрон сейчас самый подходящий собеседник в ЕС, указывает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Несокрушимая Ангела Меркель находится на излете своей политической карьеры, ее влияние на европейские дела падает. Италия пребывает в обычном для нее состоянии латентного политического кризиса <...> тем более не может представлять Европу в диалоге с Москвой недавно избранный эксцентричный британский премьер Борис Джонсон». Переговоры в Брегансоне вряд ли начнут новую эпоху в российско-французских или российско-европейских отношениях, но сблизиться по отдельным вопросам Россия и Франция могут, резюмирует Кортунов.