Кремль позитивно оценил переговоры Путина и Макрона

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона прошла в целом позитивно. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все проблемы: и те, по которым есть совпадения мнений, и те, по которым есть разногласия», — сказал Песков.

По его словам, переговоры Путина и Макрона прошли в конструктивном и доверительном ключе. Лидеры сверили часы по основным вопросам двусторонней и международной повестки дня, отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путину и Макрону удалось «экспертно и развернуто» обсудить перспективы проведения саммита в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине, отметив однако, что точная дата переговоров пока не определена.