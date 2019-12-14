Песков заявил об отсутствии прорыва на саммите «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось достичь прорыва. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале», анонс которой выложила телеведущая Марина Ким в своем Telegram-канале.

«Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет», — сказал Песков. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли говорить, что нормандский формат возобновился.

Саммит состоялся в Париже 9 декабря. В нем участвовали президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи они договорились, что необходимо до конца текущего года провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» и добиться полного прекращения огня, а до конца марта 2020 года развести силы в трех новых пунктах в Донбассе.

Стороны также согласились, что необходимо интегрировать «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины. Она определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса.