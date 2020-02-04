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Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

Александр Лукашенко и Майкл Помпео (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — сказал Лукашенко.

По его словам, этими переменами «озаботилась» Москва, которая «подняла скандал» из-за визита госсекретаря США Майка Помпео, с которым у Белоруссии меж тем «заочно давние отношения».

«Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей», — заявил Лукашенко и посоветовал никому «не рыдать» из-за того, что страна налаживает отношения «с величайшей империей — ведущей страной мира».

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
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Помпео провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИДа 1 февраля.

Во время визита в Белоруссию он сообщил о скором назначении посла в Минск и заявил о готовности американских предприятий полностью обеспечить страну нефтью.

В Кремле, в свою очередь, после этого отметили, что Белоруссия вправе развивать отношения с США, но «сверхблизкого сближения» этих стран в России не ждут.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, США, двусторонние отношения
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