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Политика ,  
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Лукашенко поблагодарил «рискнувшего приехать в Минск» Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Минск для переговоров с президентом страны Александром Лукашенко. О начале встречи сообщает агентство  БелТА.

Лукашенко поприветствовал Помпео и отметил, что искренне рад визиту по меньшей мере по двум причинам. «Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать», — сказал белорусский лидер. Кроме того, Лукашенко похвалил решение госсекретаря США приехать в Минск после «разного рода недопониманий» между странами. «Очень хорошо, что вы рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало и так далее», — отметил Лукашенко.

Помпео, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время США назначат посла в Белоруссию. По его словам, после назначения посла в Минске Вашингтон начнет поддержку экономического развития Белоруссии, способствуя привлечению американских компаний и созданию рабочих мест.

Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию
Политика

Белоруссия отозвала своего посла из США в 2008 году, после ввода Вашингтоном санкций против «Белнефтехима»; вскоре после этого Минск покинула посол США, а численность американского дипкорпуса в Белоруссии была сокращена. Решение о возвращении послов стороны приняли в августе 2019 года после визита в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что состояние конфронтации между странами «абсолютно не продуктивно» в первую очередь для Белоруссии. По словам министра, Минск заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества с США, которые, по его мнению, будут оставаться «державой номер один» в ближайшие десятилетия.

30 декабря 2019 года Помпео сообщил о планах в ближайшее время посетить с визитом Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину и Кипр. Госсеркетарь уточнил, что целью визитов станет «подтверждение приоритетов США в Европе и на юге Центральной Азии». 

Теги: Александр Лукашенко, Майк Помпео, США, Белоруссия
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