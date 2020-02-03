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Политика ,  
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Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений с США — суверенное право Белоруссии, однако сближения стран ожидать не стоит, заявил Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря Майка Помпео в Минск
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом передает «РИА Новости».

При этом Кремль считает «сверхблизкое сближение» двух стран маловероятным. Таким образом Песков прокомментировал визит госсекретаря Майка Помпео в Минск.

«У нас свои отношения с Белоруссией, <...> на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые проговариваются», — добавил Песков.

Майк Помпео присмотрелся к Белоруссии и Украине
Политика

В конце января — начале февраля Помпео совершил турне в четыре постсоветские страны — Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Визит в Минск стал первым для госсекретаря США с начала 1990-х годов. «Очень хорошо, что вы рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало», — обращался к Помпео президент Белоруссии Александр Лукашенко. Госсекретарь в свою очередь отметил, что подобные встречи приближают отмену американских санкций в отношении Минска.

Лукашенко заявил о необходимости преодолеть подброшенные Россией проблемы
Экономика

Переговоры Лукашенко и Помпео состоялись на фоне споров Москвы и Минска из-за условий поставок нефти. В преддверии приезда госсекретаря президент Белоруссии говорил, что в 2020 году стране необходимо преодолеть «негативные явления» в экономике, которые были вызваны «подброшенными братьями» (Россией) потерями.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, США
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