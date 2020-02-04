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Политика ,  
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Экс-президента Боливии Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат

Бывший президент Боливии Эво Моралес зарегистрирован кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на грядущих весенних выборах, сообщил лидер партии экс-главы государства «Движение к социализму» Леонардо Лоса, пишет газета El Deber.

Регистрацию Моралеса подтвердил и Высший избирательный суд Боливии, который до 21 февраля должен опубликовать список подтвержденных кандидатов — тогда станет известно, продолжит ли Моралес участвовать в гонке.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года по ноябрь 2019 года: на фоне массовых протестов, начавшихся после выборов президента в октябре 2019 года, он покинул свой пост. Демонстранты обвинили Моралеса в фальсификации результатов, сам он назвал происходящее государственным переворотом и улетел в Мексику, где получил политическое убежище. 18 декабря боливийская прокуратура выдала ордер на арест экс-президента, которому вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после ухода в отставку.

Сейчас в Боливии действует временное правительство, и.о. президента стала второй спикер сената страны Жанин Аньес, планирующая участвовать в новых выборах главы государства, которые запланированы на весну 2020 года. Моралес, в свою очередь, отказался баллотироваться на пост президента, заявив, что все же планирует вернуться в Боливию в течение 2020 года.

Теги: Эво Моралес, Боливия, выборы, сенат
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