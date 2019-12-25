Моралес сообщил о планах вернуться в Боливию в течение года

Моралес сообщил о планах вернуться в Боливию в течение года

Экс-президент Боливии Эво Моралес, покинувший свой пост из-за массовых протестов в ноябре, планирует вернуться в Боливию в течение следующего года. Его слова из интервью в Буэнос-Айресе передает Reuters.

«В целях безопасности я не могу сообщить подробности о плане возвращения в Боливию. Но нужно возвращаться в свою страну», — сказал он. Моралес отметил, что «без сомнения» вернется в Боливию в течение года.

По словам экс-президента, он помогает своей партии «Движение к социализму» (MAS) в подготовке к предстоящим в 2020 выборам. По его словам, 29 декабря члены партии проведут собрания для определения кандидатов.

Экс-президент Боливии Эво Моралес покинул пост президента страны после массовых протестов, которые начались после президентских выборов в октябре 2019 года. Протестующие обвинили его в фальсификации результатов. Моралес назвал происходящее госпереворотом и улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. При этом 21 ноября Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию «уже завтра» и завершить срок полномочий.