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Моралес сообщил о планах вернуться в Боливию в течение года

Экс-президент Боливии Эво Моралес, покинувший свой пост из-за массовых протестов в ноябре, планирует вернуться в Боливию в течение следующего года. Его слова из интервью в Буэнос-Айресе передает Reuters.

«В целях безопасности я не могу сообщить подробности о плане возвращения в Боливию. Но нужно возвращаться в свою страну», — сказал он. Моралес отметил, что «без сомнения» вернется в Боливию в течение года.

По словам экс-президента, он помогает своей партии «Движение к социализму» (MAS) в подготовке к предстоящим в 2020 выборам. По его словам, 29 декабря члены партии проведут собрания для определения кандидатов.

Моралес сообщил о планах на предстоящие выборы в Боливии
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Экс-президент Боливии Эво Моралес покинул пост президента страны после массовых протестов, которые начались после президентских выборов в октябре 2019 года. Протестующие обвинили его в фальсификации результатов. Моралес назвал происходящее госпереворотом и улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. При этом 21 ноября Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию «уже завтра» и завершить срок полномочий.

18 декабря прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента. Как отмечает издание El Mundo, это может быть связано со стремлением временного правительства не допустить возвращения Моралеса в страну.

Сейчас у власти в Боливии находится временное правительство. Исполняющим обязанности главы государства стала второй спикер сената Боливии Жанин Аньес. Новые выборы должны пройти весной 2020 года.

Теги: Эво Моралес, Боливия, выборы
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