Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Бывшему президенту страны вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после ухода в отставку

Боливийская прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Боливии Арторо Мурильо.

Ордер выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Ему вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после своей отставки. Поводом для обвинений стало появившаяся несколько недель назад запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был именно бывший президент Боливии) призывал в целях дискредитации новых властей блокировать крупнейшие города страны, не допускать поставок туда топлива и продовольствия, сообщает El Mundo.

Мурильо является членом временного правительства президента Жанин Аньес, бывшего сенатора и противника Моралеса, которая вступила в должность в ноябре после того, как Моралес подал в отставку под давлением сил безопасности и антиправительственных протестов. Демонстранты обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, на которых он одержал победу.

Моралес обвинял оппозицию в попытке госпереворота. Впоследствии он улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.