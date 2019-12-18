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Политика ,  
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Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса
Бывшему президенту страны вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после ухода в отставку

Боливийская прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Боливии Арторо Мурильо.

Ордер выдан в рамках расследования уголовного дела в отношении Моралеса. Ему вменяют подстрекательство к мятежу и терроризму после своей отставки. Поводом для обвинений стало появившаяся несколько недель назад запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был именно бывший президент Боливии) призывал в целях дискредитации новых властей блокировать крупнейшие города страны, не допускать поставок туда топлива и продовольствия, сообщает El Mundo.

Мурильо является членом временного правительства президента Жанин Аньес, бывшего сенатора и противника Моралеса, которая вступила в должность в ноябре после того, как Моралес подал в отставку под давлением сил безопасности и антиправительственных протестов. Демонстранты обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, на которых он одержал победу.

Моралес обвинял оппозицию в попытке госпереворота. Впоследствии он улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Сам бывший президент в своем Twitter назвал ордер «незаконным и неконституционным». «Он меня не пугает. Пока я жив, я продолжу борьбу за свободную и суверенную Боливию», — пообещал он.

Как отмечает El Mundo, возможной причиной появления ордера на арест Моралеса является стремление властей Боливии не допустить его возвращения в страну. Это подтвердила и временный президент Аньес. «Моралес может вернуться, но он должен понимать, что в случае возвращения ему придется ответить перед законом», — сказала она.

Авторы: Мария Бондаренко, Артем Филипенок
Теги: Боливия, Эво Моралес
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