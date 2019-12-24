Моралес сообщил о планах на предстоящие выборы в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес отказался баллотироваться на пост вице-президента страны на предстоящих весенних выборах. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Я никогда не думал о выдвижении своей кандидатуры на пост вице-президента, это не в наших планах», — сказал он.

В то же время Моралес рассчитывает на победу выдвиженца от партии «Движение к социализму» в первом туре. По его мнению, новые власти в Боливии не смогут отстранить от участия его политическую платформу, потому как в противном случае на выборы не придет половина населения страны.

Ранее Моралес в Twitter написал, что созывает встречу своей партии 29 декабря в Буэнос-Айресе, чтобы подготовить организацию съезда для выборов кандидатов на следующие выборы.

В ноябре Эво Моралес был вынужден уйти в отствку после массовых акции протеста. Участники демостраций обвинили экс-президента в фальсификации результатов выборов. Покинув свою должность, Моралес эмигрировал в Мексику. Позднее прокуратура Боливии выдала орден на арест бывшего главы государства.