Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила об участии в выборах

Жанин Аньес, временно исполняющая обязанности президента Боливии, объявила о намерении выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет газета El Deber.

«Я хочу объявить боливийским семьям, что приняла решение выдвинуться качестве кандидата на общенациональные выборы», — заявила она.

Аньес отметила, что выдвижение не входило в ее планы, но в последние недели удалось достигнуть консенсуса с другими политическими силами. В результате был создан альянс, который позволил Аньес выдвинуть свою кандидатуру.

Аньес пришла к руководству страны после того, как 10 ноября 2019 года экс-президент Эво Моралес заявил о своем уходе с поста. Вслед ним в отставку подал вице-президент Альваро Гарсия Линера, спикер сената, его первый заместитель, а также несколько федеральных чиновников, министров и депутатов.