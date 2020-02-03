Во Франции жандарм открыл огонь по напавшему на него человеку с ножом

Жандарм во французской комунне Дьёз (департамент Мозель) открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, который напал на него. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на прокурора города Мец.

Инцидент произошел 3 февраля около 15:30 местного времени (17:30 мск). По данным газеты Le Républicain Lorraine, нападавший пытался проникнуть внутрь здания жандармерии. Он ранил жандарма в руку. В ответ на нападение тот вначале применил против нападавшего газовый баллончик, а позже открыл огонь, сообщил местный прокурор. Нападавшего госпитализировали с ранением в живот.

В прокуратуре не исключают версию теракта.

Днем 2 февраля вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне в районе Стретем. В результате нападения пострадали три человека — мужчина и две женщины. Всех троих госпитализировали. Нападавшего ликвидировала полиция. По словам очевидцев, нападавший был вооружен мачете, на его теле обнаружили фальшивый пояс смертника.

По данным полиции, атаку в Лондоне совершил ранее судимый за «связанные с исламистами террористические преступления» Судеш Амман. В Скотленд-Ярде инцидент признали террористическим актом, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).