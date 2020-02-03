«Исламское государство» взяло ответственность за нападение в Лондоне

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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за случившееся в южном Лондоне, где мужчина напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство AMAQ, а также проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

В сообщении агентства утверждается, что атаку совершил «боец «Исламского государства» в ответ на «призывы напасть на граждан стран коалиции».

Нападение на прохожих в районе Стретем в Лондоне произошло 2 февраля. По данным Скотленд-Ярда, в результате пострадали три человека. Полицейские застрелили нападавшего. Они также нашли фальшивое взрывное устройство, которое было пристегнуто к телу подозреваемого. Инцидент признали связанным с терроризмом.